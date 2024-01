Due ragazzini di 13 anni hanno raccolto petardi inesplosi da terra e li hanno accesi. Per l'esplosione uno ha perso un occhio mentre l'altro una mano. È accaduto intorno alle 17 in via Borutta a Roma. Sul posto gli agenti del commissariato Casilino.

