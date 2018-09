Orrore a Ladispoli, cane meticcio aggredisce cucciolo e gli stacca un orecchio

È sbucato all'improvviso da un cancello e lo ha aggredito ferendolo gravemente a un orecchio. Un cane meticcio ha assalito un cagnolino di piccola taglia che era con il suo padrone ieri pomeriggio a Ladispoli, in via Montecarlo nei pressi dei giardini pubblici nel quartiere Cerreto. È il secondo episodio nella stessa zona. Due settimane fa un pastore tedesco aveva ucciso un jack russel tra via Parigi e via Glasgow. In questo caso l'animale è riuscito a salvarsi anche se ha riportato evidenti ferite dopo il morso.



È intervenuta sul posto una pattuglia della polizia locale che ha presentato una denuncia all'Asl di Rm 4. Il giorno prima un residente era stato invece assalito da un cane sulla spiaggia di via Marina di Palo. L'esemplare, sempre un meticcio, era con la sua padrona. La vittima non ha presentato denuncia anche se è dovuto ricorrere alle cure sanitarie. A giugno in un altro parco di Ladispoli un cane sciolto e senza museruola aveva attaccato un anziano. In città è vero allarme.

