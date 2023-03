Anzio, la nuova vita del Paradiso sul mare: ecco il progetto per il recupero del gioiello liberty

Un altro importante passo avanti è stato fatto per il recupero del Paradiso sul mare, lo splendido edificio liberty sulla riviera di levante ad Anzio costruito nel 1924 dall’imprenditore Giuseppe Polli su progetto dell’architetto Cesare Bazzani. In un tavolo tecnico convocato a villa Sarsina, sede del Comune, è stato infatti presentato il progetto definitivo, curato da uno studio tecnico romano, per la completa ristrutturazione dell’edificio grazie ad un finanziamento di otto milioni di euro proveniente dal ministero delle Infrastrutture.

Il Paradiso sul mare, il programma di restauro

Si tratta di un passaggio intermedio, considerato che sarà necessaria l’approvazione del progetto esecutivo per procedere all’appalto dei lavori. Il progetto prevede il recupero dell'area interna ed esterna, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la conservazione del bene storico. «Ormai la strada è tracciata - spiega la commissione straordinaria che amministra il Comune - e vigileremo affinché il progetto di recupero venga realizzato». Visto lo stato di degrado in cui versa il Paradiso sul mare, gli otto milioni già stanziati potrebbero non essere sufficienti: per questo è in corso un confronto tra la commissione straordinaria e il ministero delle Infrastrutture per integrare il finanziamento con ulteriori risorse necessarie alla ristrutturazione integrale.

Roma, polizia insegue auto rubata ma la volante si ribalta: feriti due agenti

Il Paradiso sul mare chiuso nel 2015 per motivi di sicurezza

L’edificio è in stato di abbandono dal 2015 quando, per motivi di sicurezza a causa del cedimento di intonaci, fu chiuso. Da allora, per l’impossibilità del Comune di ottenere finanziamenti adeguati alla ristrutturazione, il Paradiso è stato lasciato al degrado e all’abbandono. Prima della chiusura, nella Sala delle Conchiglie si tenevano le sedute del consiglio comunale di Anzio, eventi pubblici e mostre, mentre le cucine e (oltre alla stessa Sala delle Conchiglie) venivano utilizzate dagli studenti dell’istituto alberghiero per le esercitazioni.

Da Totò ad Alberto sordi, tutti i film girati al Paradiso sul mare



Negli anni d’oro, il Paradiso sul mare è stato anche scelto come set da importanti produzioni cinematografiche italiane e hollywoodiane. Nei suoi saloni sono state girate scene di Polvere di Stelle con Alberto Sordi e Monica Vitti e Amarcord di Federico Fellini. Per quanto riguarda il cinema americano, nella Sala degli Specchi, nel 1999, furono girate scene del film Il talento di Mr. Ripley con Matt Damon, Gwyneth Paltrow e Jude Law, e, nel 2000, del musical Nine con Nicole Kidman, Sophia Loren e Daniel Day-Lewis. I saloni hanno visto anche la presenza della comicità del principe De Curtis Curtis con Totò le Mokó. Un set importante tanto da essere definito da Carlo Verdone, cittadino onorario di Anzio, «una pietra miliare del cinema, simbolo degli straordinari anni ‘60 di Anzio».