Ergastolo per Innocent Oseghale. Era stata questa la decisione presa dalla quinta sezione della Cassazione lo scorso 23 gennaio, mettendo così la parola fine alla vicenda giudiziaria per l’omicidio di Pamela Mastropietro.

L’uomo era stato già condannato in via definitiva, per aver ucciso e fatto a pezzi, il 30 gennaio del 2018, la 18enne romana che si allontanò da una comunità di Corridonia (Macerata) e i resti della quale furono ritrovati chiusi in due trolley. I giudici della Corte di Cassazione avevano quindi respinto a gennaio il ricorso della difesa dell’imputato che aveva chiesto l’annullamento della condanna decisa dalla Corte di Appello di Perugia nel processo bis per la sola aggravante della violenza sessuale.

Pamela Mastropietro, confermato l'ergastolo per Oseghale: la Cassazione respinge il ricorso. «Fu anche violentata»

Ieri sono state rese note le motivazioni del rigetto del ricorso: «Deve da subito evidenziarsi che la violenza sessuale commessa mediante induzione per abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica non è incompatibile con un'imputazione di violenza sessuale commessa con costrizione fisica e psichica, nel senso che, nel caso in esame, vi sia stata la violenza fisica per ottenere inizialmente un rapporto non protetto, con la resistenza della vittima successivamente vinta anche grazie all'effetto dello stupefacente poco prima assunto, che rendeva sempre più flebile il contrasto della donna».

