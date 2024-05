Olimpico blindato per la finale di Coppa

Un Olimpico blindato, quello di stasera, per la finale di Coppa Italia. Il match vedrà in campo, a partire dalle 21, Atalanta e Juventus, con 65 mila spettatori previsti. Tra le misure volute dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, servizi di controllo in Centro con particolare attenzione alle fontane e ai locali in cui le due tifoserie potrebbero venire in contatto tra loro o con altri supporter gemellati. Sono previsti controlli anche su tutte le vie di accesso alla città: autostrade, stazioni e aeroporti. Previsto inoltre un piano di viabilità dedicato, perché la partita si sovrappone con gli Internazionali di tennis. Sono 200 gli agenti della polizia locale in campo per la gestione della viabilità. I tifosi dell’Atalanta, ai quali è riservato il settore nord, potranno parcheggiare le proprie auto in viale della XVII olimpiade, mentre quelli della Juventus, che assisteranno al match dal settore sud, potranno parcheggiare i mezzi a piazzale Clodio.

