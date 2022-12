Nubifragio a Roma, temporale e tempesta di vento. Traffico in tilt: «Un'ora per fare 6 chilometri»

Un violento nubifragio si è abbattuto su Roma nel tardo pomeriggio di giovedì 15 dicembre: pioggia battente e una tempesta di vento hanno creato disagi ai romani che stavano tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Traffico intenso in diverse zone della città, sia in centro che su tratti del raccordo. «Un'ora e mezza per fare 6 chilometri. Sfido a uscire sani di mente dopo il traffico di Roma sotto Natale e sotto la pioggia», si legge su Twitter in una doppia testimonianza. Traffico intenso a via di Marco Simone per un allagamento ma anche su via Salaria (a causa di un incidente) tra via Chiana e piazza di Priscila. Rallentamenti sul tratto urbano della A24 al bivio tra la tangenziale est e il raccordo e sempre sul Gra tra Cassia e Salaria.

Vi sfido ad uscire sani di mente anche solo per un’ora passata nel traffico di Roma, sotto natale e sotto la pioggia. — EhLuca?! (@TinyLovesMusic) December 15, 2022

Allerta gialla nel Lazio

«Dal pomeriggio di oggi e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati generalmente moderati su tutto il Lazio». È quanto riportato nell'avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso oggi dal dipartimento della protezione civile. Il Centro funzionale regionale ha, quindi, inoltrato un bollettino con allerta gialla per ordinaria criticità idrogeologica e criticità idraulica dalla serata di oggi su tutto il Lazio. La Sala operativa permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del sistema di protezione civile regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.