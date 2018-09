Fiumicino, notte bianca illuminata da 5mila lanterne

Circa 5 mila lanterne illumineranno la Notte bianca in programma questa sera nel comune di Fiumicino. Le mini-mongolfiere biodegradabili, distribuite gratuitamente agli info-point, verranno liberate in cielo alle ore 23,30 e sostituiranno di fatto il classico spettacolo pirotecnico. Questo rappresenta la principale novità dell’evento, voluto dall’amministrazione e che si protrarrà fino alle prime ore dell’alba di domani, a cui faranno da cornice 150 appuntamenti che accenderanno la notte lungo le principali strade di Isola Sacra, Fiumicino, Focene, Aranova, Maccarese, Fregene, Passoscuro, Tragliata e Tragliatella.



Una ricca kermesse di iniziative con spettacoli musicali, sportivi, culturali e di animazione per bambini oltre alle visite pomeridiane nei porti di Claudio e Traiano. Attenzioni dei romani, che sceglieranno di trascorrere la notte in piazza sulla riva del Tirreno, puntate dunque sull’originale “Notte magica delle lanterne” nel tratto di litorale tra Isola Sacra e Fregene.

