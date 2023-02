Venerdì 24 Febbraio 2023, 07:23

Due tentativi di truffa ad anziani sventati dalla polizia. Il primo caso è avvenuto in via delle Cave, all'Appio. Una giovane era andata a trovare i nonni, ma nell'appartamento ha trovato uno sconosciuto, un diciannovenne. La giovane ha subito capito che c'era qualcosa che non andava, ha quindi iniziato a gridare chiedendo aiuto. Il ragazzo, di origine campane, si è avventato su di lei afferrandola violentemente per le spalle per cercare di fuggire. Nel frattempo però i vicini, sentendo le grida, hanno chiamato il 112 e sono corsi in aiuto della famiglia. Gli agenti del commissariato Appio e della Sezione Volanti sono riusciti a bloccare il ragazzo. I poliziotti hanno ricostruito cosa era accaduto, scoprendo che i nonni erano rimasti vittima di una truffa: prima la telefonata del finto nipote che chiedeva soldi spiegando che era nei guai. Poi l'arrivo del diciannovenne a cui gli anziani hanno consegnato duemila euro. Poco dopo è arrivata una seconda richiesta di danaro e si è materializzato di nuovo il ragazzo per riscuotere altri soldi. A quel punto è arrivata la vera nipote.

Gli agenti hanno accertato che il 19enne era stato già segnalato in passato per fatti simili: nelle tasche tra l'altro aveva due diamanti a forma di cuore, una collana in oro e un crocefisso di pietre nere sulla cui provenienza sono tutt'ora in corsi delle indagini. Per il 19enne sono scattate le manette perché gravemente indiziato di rapina, truffa aggravata e ricettazione. Altre due persone, sempre campane, sono state arrestate per gli stessi reati. I due, 35 e 25 anni, sono stati notati transitare a bordo di un'auto sospetta in via Aosta. I poliziotti li hanno seguiti fino a Settecamini, in via Rubellia, dove uno dei due è sceso ed è entrato in un appartamento. Poco dopo è uscito ed è salito di nuovo sull'auto. All'altezza della bretella dell'A1 sono stati fermati: nel cruscotto è stato trovato un sacchetto contenente monili in oro del peso di circa 200 grammi. I poliziotti hanno quindi accertato che i due complici avevano truffato poco prima un'anziana di 82 anni: un fantomatico direttore delle Poste aveva chiesto soldi per pagare le multe del nipote che sarebbero ammontate a 6mila euro.