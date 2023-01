Neve ai Castelli Romani, strade chiuse, incidenti e alberi caduti: l'allerta rimane anche oggi

Ai Castelli Romani e molti comuni montani e collinari della provincia di Roma rimangono situazioni di grande criticità su alcune strade per via delle abbondanti nevicate e delle successive formazioni di ghiaccio di ieri mattina e pomeriggio. Sono al lavoro ininterrottamente dall'altro ieri sera molti mezzi spargisale e spalaneve.

Le condizioni più critiche con alcune strade ghiacciate, dove si sono verificati incidenti, auto in panne e fuori strada ed i volontari della protezione civile che stanno lavorando unitamente alla polizia locale, guardiaparco dei Castelli Romani ed ai carabinieri a Carpineto Romano, Gorga, Rocca di Papa, Rocca Priora, Ariccia, Monte Compatri, zona dei Pratoni del Vivaro, Macere di Artena, via Tuscolana e delle alture circostanti . L'allerta continua anche per la giornata di oggi, strage di alberi in nottata e alle prime ore dell'alba a Velletri, dove la protezione civile e i vigili del fuoco a causa del violento vento freddo sono dovuti intervenire per rimuovere alcuni alberi e grossi rami volati sulla strada e davanti agli ingressi di alcune abitazioni.

Strade chiuse

Ad Albano, rimane chiusa la via dei Cappuccini dopo la frana di alberi e un muro, di 2 giorni fa, nel tratto tra via Miralago e via Gallerie di Sopra, al confine con Castel Gandolfo. Alcune tubazioni idriche sono scoppiate in nottata a causa del gelo a Castel Gandolfo centro provocando lastre di ghiaccio sulla strada, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e la protezione civile unitamente al sindaco Alberto De Angelis, chiamato dai cittadini per la messa in sicurezza della zona. Critica la situazione sulla strada statale Carpinetana a Carpineto Romano e sui tornanti di Gorga, dove stanno operando ininterrottamente i volontari della protezione civile, così come anche a Rocca di Cave, Castel San Pietro Romano e altri comuni limitrofi di alta montagna, dove si segnalano la mancata presenza dei mezzi spalaneve e spargisale dell'Astral e della Città Metropolitana su molte strade di loro pertinenza, come scrivono alcune amministrazioni comunali e comitati cittadini sulle loro pagine social .

(Foto Video Luciano Sciurba)