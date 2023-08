Nettuno, due uomini in sella a una scooter esplodono dieci colpi di pistola nel quartiere Cretarossa

Inquietante episodio dopo poco dopo le 23 lungo via Beato Padre Pio nella zona del quartiere Cretarossa a Nettuno. Due uomini in sella ad un motorino hanno infatti esploso almeno dieci colpi di pistola. In strada sono scesi numerosi residenti richiamati dai colpi.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Nettuno che hanno rinvenuto sull’asfalto dieci bossoli. La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi. Le indagini stanno cercando di accertare quale fosse l’obiettivo. Chi ha sparato lo ha fatto con tutta probabilità a scopo intimidatorio.