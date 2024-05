Venerdì 31 Maggio 2024, 05:40

«La rigenerazione urbana è un elemento fondamentale all’interno delle opere del Pnrr. Quello che stiamo facendo è cambiare tante parti di città con l'aspirazione non solo di cambiarne il volto ma anche migliorare la qualità della vita dei romani, riportando decoro, sicurezza, servizi ed infrastrutture con una particolare attenzione alla transizione climatica ed alla qualità urbana».

Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica, non c’è il rischio che queste opere finanziate col Pnrr si riducano, alla fine, in qualche aiuola e due piazzette?

«Al contrario. Il fatto di aver inserito opere di riqualificazione totale come Corviale o Tor Bella Monaca fra quelle del Pnrr è l’esatto opposto. Si tratta di interventi complessi, che richiedono spesso non tanto tempi lunghi quanto ingenti risorse la cui penuria costante finisce per essere un ostacolo alla loro realizzazione. Noi stiamo lavorando per lasciare alla città, al termine di questo periodo di cantieri così intenso, un volto nuovo e soprattutto organico ma anche una nuova mentalità nell'approccio alla rigenerazione».

In che senso?

«Mai interventi spot, calati dall'alto e senza una visione d'insieme. Mi spiego».

Prego.

«Quando nel quadrante ovest della città avviamo progetti su Montecucco e la Valle dei Casali, l’abbattimento dei residence a Bravetta e dell’ex complesso Alitalia a Muratella interveniamo in profondità per eliminare elementi di degrado e restituire un intero quadrante alla fruibilità dei cittadini attraverso il concorso di investimenti pubblici e privati. Il rilancio del quartiere Flaminio con le caserme di via Guido Reni con il Museo della Scienza, il Borghetto Flaminio alla Sapienza e speriamo presto lo stadio Flaminio esprimiamo lo stesso concetto: recuperare non un’aiuola ma un quadrante e dargli una nuova vocazione legata in questo caso alla cultura, l'arte ed al tempo libero. Aggiungo un’altra considerazione».

Quale.

«Progetti immaginati con un metodo nuovo, attraverso una coprogettazione con i Municipi ed i territori in cui abbiamo attivato dei veri laboratori di quartiere dove si studia e si progetta insieme alle Università ed al terzo settore. Il Campidoglio ha la responsabilità delle scelte, ma costruirle insieme ai territori non solo ci aiuta a sbagliare di meno ma corresponsabilizza i cittadini nel preservare e curare le opere che si realizzano. Perché questa è l'altra grande sfida: rendere questa grande opera di trasformazione della Città strutturale, rendere più bella e vivibile la città in un nuovo patto con i romani per preservare nel tempo quanto si sta costruendo».

