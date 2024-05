Sabato 18 Maggio 2024, 06:20

L’EVENTO

Roberto Gualtieri e Ultimo insieme (a sorpresa) a San Basilio. Il sindaco – accompagnato dall’assessore alla Cultura Miguel Gotor – è arrivato ieri nel quartiere alla periferia nord-est di Roma per inaugurare le nove panchine donate dal cantante nel parco in cui Ultimo (alias Niccolò Moriconi) è cresciuto. L’area verde, al centro di tante sue canzoni, è stata “rinominata” con una targa «Il parchetto di Ultimo». Ovviamente, non poteva che scapparci un duetto: seduti sulla panchina, con Gualtieri alla chitarra, Ultimo ha cantato Altrove.

IL COMMENTO

«Ho passato innumerevoli notti e innumerevoli giorni in questo parchetto, con gli amici di una vita e anche da solo», ha poi scritto Ultimo sulle sue pagine social, prima di aggiungere: «Ascoltavo le mie canzoni, maledicevo le cose per come andavano, perché ogni mio tentativo di farle conoscere non funzionava. Tutta la mia vocazione e la mia “poetica”, concedetemi il termine, sono nate qui». E infine, «la mia speranza è che questo spazio diventi luogo di motivazione per ragazze e ragazzi, perché se ce l'ho fatta io senza una minima raccomandazione da parte di nessuno, solo con un pianoforte e le mie parole, davvero può farcela chiunque».

Mentre Gualtieri ha ringraziato «Niccolò per questo splendido regalo, queste bellissime panchine che danno vita e possibilità di godersi questo parco che ora è il parco di Ultimo, ma soprattutto per essere un musicista che ha avuto successo ma non si è dimenticato le sue radici, ma anzi le sue radici romane sono al centro della sua arte».

