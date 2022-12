Mostra dei Lego più grande d'Europa a Parco Leonardo: dal Titanic alla Disney, la magia per grandi e piccoli

Oggi un Natale speciale per grandi e piccini. Un’attrazione che in questo periodo festivo e soprattutto oggi, sta riscontrando molto successo: è la Mostra di Costruzioni di Mattoncini Lego più grande d’Europa in esposizione presso Parco Leonardo a Fiumicino. Una mostra che resterà aperta per più di un anno, fino al 7 gennaio 2024 fatta da 8 milioni di mattoncini in 2mila mq di spazio e su 100 modelli tra cui il più grande Titanic del mondo costruito con oltre 500.000 mattoncini. Il modello realizzato in scala 1:25 lungo 11 metri e alto quasi 3 metri è uno delle attrattive più visitato dal 15 dicembre apertura della mostra ad oggi. Ad aspettare i visitatori ci saranno anche il Campidoglio degli Stati Uniti (parlamento americano) realizzato con 1 milione 236 mila mattoncini su una superficie di 25 mq. la cui realizzazione ha impiegato 6 anni di lavoro. Il galeone costruito per il film “Pirati” di Roman Polanski lungo 170 cm, alto 130 cm e largo 50 cm (ormeggiato e disponibile per la visita nell’antico porto di Genova), la città del Vaticano realizzata utilizzando 100.000 mattoncini, la Lupa Capitolina, un’area dedicata a Star Wars, ci saranno ancora eroi delle fiabe e dei film più famosi, tra cui il villaggio dei Puffi, i fantastici castelli della Disney, i modelli ispirati a Lo Hobbit, il Signore degli Anelli e Harry Potter e ancora strumenti musicali. Un’area dove è stato ricostruito il corpo umano e un fan park dove sarà offerto a tutti visitatori offre a tutti i visitatori la possibilità di costruire e giocare con i mattoncini Lego per imitare i modelli o crearne di nuovi e tante altre attrazioni ancora.