Nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, eseguito nel weekend nei comuni di Monterotondo, Montelibretti, Fonte Nuova e Mentana, i carabinieri hanno arrestato due persone e ne hanno denunciate quattro. A Monterotondo, località Traversa del Grillo, i militari hanno sorpreso un 22enne del Gambia, in Italia senza fissa dimora, mentre cedeva 3 dosi di eroina a due consumatori, che attendevano a bordo strada in auto. Lo straniero è stato arrestato per spaccio mentre i due clienti sono stati segnalati alla Prefettura di Roma. A Montelibretti, i carabinieri della locale stazione, nel corso di un controllo alla circolazione stradale sulla Salaria, procedevano alla perquisizione di un'autovettura, rinvenendo all'intero di uno zaino,

nella disponibilità di uno degli occupanti, un 17enne di Roma, 100 grammi di hashish. Il minore è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e portato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. I controlli alla circolazione stradale eseguiti lungo la Palombarese hanno consentito ai carabinieri dell'aliquota radiomobile di denunciare un 24enne di Monterotondo per porto abusivo di arma bianca. Durante la perquisizione del suo veicolo, l'uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico

con lama lunga 10 centimetri.

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:48



