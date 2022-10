Monte Livata, sbalzato dallo slittino su rotaia: grave un 29enne. Ricoverato al Policlinico Gemelli in prognosi riservata

Attimi di paura a Monte Livata: ieri pomeriggio, intorno alle 16.10, un 29enne di Subiaco, è stato sbalzato a terra dalla slittinovia durante la discesa: le cause sono ancora da accertare. Soccorso da un'eliambulanza, è stato portato al Policlinico Gemelli dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata per un politrauma.

Sul posto i carabinieri che hanno verificato la regolarità delle autorizzazioni e delle manutenzioni dell'impianto, tuttavia sequestrato per ulteriori accertamenti.