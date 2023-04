Venerdì 14 Aprile 2023, 06:31

Non bastava vederli scorrazzare in strade ad alta velocità, come il Gra, l'Aurelia o la Tangenziale, con due o addirittura tre persone a bordo. Adesso per le vie di Roma gira una nuova - e sempre più pericolosa - versione del monopattino elettrico: quella con sedia da ufficio incorporata. Sì, avete capito bene. Lo strano veicolo, guidato da un ragazzino, è stato ripreso qualche giorno fa in un video girato al quartiere Coppedé, a Roma nord, e rilanciato sulla pagina Instagram di "Welcome to favelas". Nel filmato si vede il giovane protagonista della goliardata che ha pensato bene di "accessoriare" il suo monopattino elettrico con una sedia da ufficio, di quelle girevoli, attaccata con lo scotch alla pedana del mezzo, così da potersi sedere comodamente alla guida, come in moto. Il giovane, incurante di tutti e tutto, (codice della strada compreso), avanza in sella al suo monopattino modificato mentre una signora cammina in mezzo alla piazza e le macchine gli sfrecciano accanto. Su Tiktok sono decine i video di bravate su due ruote. Come questo, diventato virale, che è la fotografia dell'inciviltà che spesso si incontra sulle strade romane: monopattini indisciplinati sempre più protagonisti di incidenti, anche mortali. E questo non fa ridere.