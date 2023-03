Il modello "openhub" della Regione Lazio alla fiera "Didacta" di Firenze

Fino al 10 marzo il modello degli “OpenHub” del Lazio - uno spazio dedicato a persone e imprese per connettere, innovare e realizzare - recentemente inaugurati a Viterbo, Rieti, Latina e Cassino grazie ai fondi POR FSE 2014-2020 di Regione Lazio e il coordinamento di Fondazione Giacomo Brodolini con PTSCLAS, Elite Division, ENAIP, Euroscuola Rieti, IAL Nazionale e STEDI, sarà presentato attraverso una serie di eventi alla fiera “Didacta” di Firenze, il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola in Italia.

«Siamo orgogliosi – dichiara il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca – di avere l’occasione di trasmettere attraverso Didacta i valori e gli obiettivi del progetto OpenHub che nel Lazio è una realtà concreta al servizio di cittadini e imprese in quattro città, ma che crediamo possa diventare un modello di livello nazionale. I molteplici impegni istituzionali di questi giorni non mi permettono di partecipare personalmente a questa edizione – continua Rocca – ma di certo non faremo mancare il nostro completo sostegno agli OpenHub che sono luoghi di incontro e lavoro dove imprese, cittadinanza, terzo settore e istituzioni fanno sinergia, attivando talenti e favorendo coesione sociale ed economica e occupabilità in una prospettiva di scambio continuo».

Mercoledì 8 marzo prenderanno il via gli eventi dell’OpenHub presso la fiera Didacta (Fortezza Da basso, Firenze). Il programma inizierà a partire dalle ore 14 con “Costruire Laboratori Didattici nell’Arte” dedicato ad insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado a cura del Prof. Marabotto dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone. A seguire, nella stessa giornata è previsto l’iniziativa dal titolo “Didattica reale con la realtà virtuale”: l’esperienza dell’istituto San Benedetto di Latina” a cura del personale docente dell’Istituto di Istruzione Superiore San Benedetto di Latina.

Giovedì 9 marzo (dalle 15:30 alle 16:30) gli esperti di OpenHub Lazio racconteranno “OpenHub Lazio: tra territorio; formazione e innovazione: la vision del progetto Hub cultura socialità lavoro nella Regione Lazio” e a seguire il seminario “ITS academy: chi conosce gli ITS?” a cura di ITS Agroalimentare e Servizi alle Imprese Viterbo. Venerdì 10 marzo si chiuderanno i lavori con “Naturalmente Educando: esperienza e Metodo di Ricerca nell’ Agriasilo di Cittaducale” e la Mostra -Laboratorio: elementi metodologici e di ricerca nella didattica di un agriasilo. A cura del personale docente dell’AGRISASILO di Cittaducale (RI).