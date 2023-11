Marta Boccanera e Felice Venanzi migliori pasticceri del Lazio, “Roma eccelle” premia (ancora una volta) Grué

Gioiscono Marta Boccanera e Felice Venanzi. E la felicità è immensa perché dopo il riconoscimento - ottenuto nei giorni scorsi - per la “Migliore comunicazione digitale” assegnato dal Gambero Rosso, i fondatori della pasticceria “Gruè”, a Roma, sono risultati i miglior pasticceri del Lazio. Il premio, consegnato ieri, presso l’Aula Giulio Cesare, in Campidoglio, arriva nell’ambito della prima edizione di “Roma Eccelle”, nato per valorizzare le eccellenze ristorative e dolciarie del territorio laziale. «Siamo felici di essere stati scelti tra le tante pasticcerie laziali in un premio che intende dare forza alle realtà artigiane romane e del Lazio che operano nel comprato food», il commento di Marta Boccanera che ha ritirato il premio con Gaetano Postiglione, responsabile del banco.

Marta e Felice gestiscono la pasticceria, nata nel 2014, nel quartiere Coppeedè, e tra le più celebri della Capitale.