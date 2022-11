Venerdì 25 Novembre 2022, 00:15

«Aspettiamo 1,2 miliardi di euro per costruire le prossime stazioni della metro, ma senza non possiamo andare avanti». Davanti alla platea di Unindustria, la Confindustria del Lazio, ieri il sindaco Roberto Gualtieri ha lanciato un nuovo allarme sui fondi necessari per le infrastrutture della Capitale. Sì, perché nella Finanziaria per il 2023 - al momento - ci sono 400 milioni per l’organizzazione delle prossime Olimpiadi invernali Milano Cortina, ma mancano le risorse per prolungare le metropolitane romane. Precisamente 1,2 miliardi di euro necessari per costruire la Metro C nel tratto tra piazza Venezia e piazzale Clodio. I fondi non compaiono nelle bozze che circolano della manovra. Una dimenticanza che scatena le ire non soltanto del Comune di Roma, ma di tutta la politica capitolina. Anche perché le notizie che arrivano dai dicasteri competenti (il ministero dell’Economia e quello delle Infrastrutture) non fanno ben sperare: in una legge di Bilancio che deve far quadrare i conti e dare la priorità alle misure contro il caro-bollette, l’intenzione sarebbe quella di stanziare una cifra che oscilla tra 1 e 1,3 miliardi, destinata però al complessivo fondo metropolitane. Che dovrà essere quindi diviso con altre città. Di conseguenza, senza correzioni nelle prossime ore, la battaglia si trasferirà alle Camere a colpi di emendamenti, durante l’approvazione della manovra.

Il tema sarà al centro del prossimo vertice tra Gualtieri e il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che si è impegnato a sbloccare le risorse per le infrastrutture di Roma e del Lazio. Intanto il sindaco fa sapere: «In Parlamento faremo la nostra battaglia per far avere alla Capitale i fondi necessari al completamento della metro C. Ma sono certo che tutte le forze politiche concorreranno all’ottenimento di questo risultato, perché è un’opera strategica e importante per la città». Infatti il Campidoglio attende dalla manovra in corso un apposito emendamento per ottenere gli 1,2 miliardi di euro indispensabili per avviare i lavori sulla cosiddetta tratta T2, 4 chilometri tra piazza Venezia e piazzale Clodio. La stessa cifra era stata inserita come “fabbisogno” nel Def, il documento di programmazione economica e finanziaria. Al momento, per l’opera, sono stati stanziati 990 milioni, ma siccome con l’attuale normativa si può avviare la macchina soltanto se c’è il finanziamento complessivo, il prolungamento della metropolitana rischia di subire un pericoloso rinvio. Il dossier è all’attenzione del dicastero guidato da Matteo Salvini. Ma se la disponibilità per tutto il capitolo nuove metropolitane non supererà 1,3 miliardi di euro, l’unica opzione sarebbe assicurare la copertura per i lavori più urgenti e rinviare ulteriori erogazioni a prossimi provvedimenti. Il che però, come detto, potrebbe di fatto rallentare l’iter.

LE FORZE POLITICHE

Non vogliono sentire parlare di finanziamenti a singhiozzo i rappresentanti romani in Parlamento. I deputati e i senatori capitolini di Fratelli d’Italia lunedì terranno una riunione. «Probabilmente l’assenza di fondi per la metro C - fa sapere Fabio Rampelli - è frutto di una svista, ma noi faremo di tutto per recuperarla quando il dibattito sula legge di bilancio andrà a regime». Da Forza Italia aggiunge il senatore Paolo Barelli: «La coperta è corta, ma su questo tema, so che sta lavorando anche con il ministro Salvini. L’opera per noi è strategica. Dal Pd anche Claudio Mancini annuncia «battaglia per far avere alla capitale i fondi necessari al completamento della metro C, ma sono certo che tutte le forze politiche concorreranno all’ottenimento di questo risultato».