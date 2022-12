Metro C, il sindaco nel cantiere al Colosseo: «Avanti con i lavori, la stazione Farnesina sarà pronta nel 2032»

Metro C, sopralluogo di sindaco Roberto Gualtieri al cantiere della stazione Colosseo: «Adesso al lavoro per rispettare i tempi e avviare la realizzazione della stazione di Piazza Venezia e di tutta la tratta della Metro C fino a Farnesina la cui stazione sarà pronta nel 2032. A marzo del 2023 iniziamo i lavoro nei cantieri sulla stazione Venezia». «Bisogna essere rapidi. Quest'opera ha già avuto troppi ritardi in passato e ora dobbiamo correre».

Con il sindaco anche il ministro Matteo Salvini e l’assessore Eugenio Patané.

Il decreto sul Giubileo

«Per il decreto ho incontrato il sottosegretario Mantovano. Ho inviato formalmente alla presidente del Consiglio il piano dettagliato. È stato firmato ed è in attesa degli ultimi passaggi per andare in Gazzetta. E quindi oramai stiamo parlando di giorni per poter partire con il lavori del Giubileo», ha detto ancora il sindaco Gualtieri.

Il ministro Salvini

Con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri «ci siamo visti la settimana scorsa. C'è anche il dossier sul Giubileo, a proposito di ritardi da accelerare e da rimodulare. L'appuntamento col sindaco Gualtieri sarà pressoché settimanale». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo al cantiere della stazione Colosseo.