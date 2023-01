Metro A chiusa, interrotta la tratta Termini-Ottaviano: attivati bus sostitutivi, ancora caos nella Capitale

#info #atac - metro A: fermate bus sostitutivi direzione Termini:

-Ottaviano: viale Giulio Cesare/stazione

-Lepanto: viale Giulio Cesare/Ezio Ezio

-Flaminio: piazzale Flaminio/capolinea tram

-Spagna: via Veneto/via Sardegna

-Barberini: via Veneto

-Repubblica: via Orlando #Roma

