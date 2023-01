Roma, metro A guasta: servizio fermo tra Termini e Battistini, caos per l'assalto ai bus navetta. Poi la linea è tornata attiva

Paralisi più o meno totale: la linea A della metro si blocca, prima fra Termini e Ottaviano, poi allungata fra Termini e Battistini. Atac mette in strada 72 bus sostitutivi, poi saliti a circa 90, ma il caos ormai è incontrollabile. Traffico bloccato e non solo nelle immediate vicinanze delle fermate metro: tutte le strade intorno a Termini ridotte a un unico, immenso serpentone di bus, moto, auto; ma anche a Repubblica traffico così impazzito che gli autisti Atac sono stati obbligati a far scendere lì i passeggeri diretti a Termini che, così, sono dovuti andare a piedi. Per cui risulta anche inutile aggiungere ulteriori vetture in superficie che rimarrebbero bloccate generando ancor più traffico. Problema elettrico, spiega l’Azienda, che chiarisce come, al contrario delle prime notizie diffuse, i cavi elettrici di alimentazione dei treni non sono stati tranciati da un convoglio.

#info #atac - metro A: abbiamo terminato l'intervento tecnico sulla rete aerea. Abbiamo ripristinato la circolazione sulla tratta Termini<->Battistini e il servizio sta tornando, gradualmente, alla normalità. Atac si scusa per il disagio #Roma — infoatac (@InfoAtac) January 24, 2023

Ma si è trattato del malfunzionamento di un trasformatore elettrico posto poche decine di metri prima della stazione Lepanto che ha fatto scattare gli allarmi e bloccato un treno in transito con i passeggeri costretti a scendere e a percorrere a piedi un centinaio di metri nei tunnel per raggiungere la stazione di uscita. Nel momento in cui scatta una “sicurezza” - termine tecnico di Atac - elettrica il traffico della metro va fermato. Era successo lo scorso 21 novembre, sulla linea B, sospesa per otto ore fra Castro Pretorio e San Paolo Basilica. In quel caso, Atac mise in campo 100 bus sostitutivi che non furono sufficienti a risolvere i disagi ai passeggeri. Allora il problema fu un allarme sullo stato di corretta tensione meccanica dei cavi elettrici che devono essere tesi nel modo giusto proprio per non rischiare di essere tranciati da un treno come avvenne, invece, ad aprile 2021 sulla ferrovia Roma-Lido di Ostia. Oggi il problema, almeno stando alle note ufficiali diffuse dall’azienda, sembra meno grave tanto che per le 10.30 il servizio è ripreso, con lentezza, ed è rimasto quindi interrotto per circa 4 ore, dalle 6 e 20 di questa mattina.

#info #atac - metro A: per eseguire un intervento tecnico abbiamo interrotto la circolazione nella tratta Termini-Ottaviano. Stiamo attivando un servizio di bus sostitutivi. Vi aggiorniamo #Roma — infoatac (@InfoAtac) January 24, 2023

