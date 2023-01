Roma, metro A guasta: servizio fermo tra Termini e Battistini, caos per l'assalto ai bus navetta. «Linea riattivata non prima delle 10.30»

Mattina di passione per i viaggiatori della metro A nella Capitale. «Metro A: per eseguire un intervento tecnico abbiamo interrotto la circolazione nella tratta Termini-Ottaviano. Stiamo attivando un servizio di bus sostitutivi», si legge nell'account Twitter di Atac. «L'intervento tecnico - spiega Atac - è complicato dalla posizione nella quale si è verificata l'anomalia alla linea aerea che ha fatto intervenire le protezioni elettriche. È stato attivato un servizio sostitutivo di superficie con oltre 70 autobus per contenere il disagio ai clienti. Atac comunicherà le previsioni di ripristino una volta accertata l'entità del danno elettrico».

La limitazione della tratta è stata temporaneamente estesa fra Termini e Battistini. Le operazioni si prevede possano concludersi per le 10.30 con la riattivazione della intera linea, fa sapere più tardi Atac.

Stando alle prime informazioni, la linea aerea ha avuto un cedimento tra Cornelia e Ottaviano. Sono arrivati carabinieri e pattuglie della Polizia di Roma Capitale. I bus a Termini sono circa 70 ma il traffico è praticamente paralizzato. Le fermate fuori uso sono 6, tra cui quelle cerntrali di Flaminio e Spagna.

Nel giro di pochi minuti hanno dunque iniziato ad arrivare ma, specie per l'ora di punta, i mezzi risultano insufficienti: numerose le segnalazioni di mezzi pieni, nonostante l'arrivo in serie dei bus. Le fermate interessate al blocco sono quelle centrali, maggiormente frequentate dai romani.

Lunghe code di pendolari in piazzale dei Cinquecento a Roma, a causa di questa interruzione. I pendolari intanto si stanno smistando sugli autobus sostitutivi nella piazza ma «io sono qua dalle 7:15 e c'è una fila incredibile e prenderlo è impossibile», racconta una di loro.