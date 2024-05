Mercoledì 15 Maggio 2024, 06:55

Ampliare il Maxxi, il Museo d’Arte del XXI Secolo, e trasformarlo nel “Grande Maxxi con nuovi spazi e nuove funzioni per declinare il museo del futuro: più verde, sostenibile e accogliente con nuovo un parco urbano, un’oasi di verde che contribuirà a migliorare il microclima, un nuovo edificio con uno spettacolare tetto giardino, uno spazio di ricerca, incontro e formazione che ospiterà nuovi depositi da esplorare, un centro di restauro per il contemporaneo, aule per la didattica. «Questo incontro - spiega l’assessore all’Urbanistica del Comune, Maurizio Veloccia - rientra nel progetto più complessivo di riqualificazione e rilancio di tutto il quartiere Flaminio. Non c’è solo il Maxxi, ma anche le ex caserme di via Guido Reni: la progettazione per realizzarvi all’interno il Museo della Scienza, sta andando avanti. Stiamo poi lavorando alla modifica dell’assetto urbanistico di viale De Cubertin per eliminare quello scempio delle sbarre e trasformarlo finalmente in un grande boulevard a disposizione della città. E, in quest’opera di riqualificazione complessiva, si inserisce anche lo Stadio Flaminio stesso». Nei giorni scorsi l’assessore allo Sport, Alessandro Onorato, ha raccontato di aver potuto dare una prima occhiata al progetto della Lazio. Che si affiancherebbe, nell’analisi degli uffici, a quello presentato da Cassa Depositi e Prestiti e a quello di Roma Nuoto. Dopo un decennio di buio totale sull’impianto disegnato da Pier Luigi Nervi, ora finalmente qualcosa sembra muoversi almeno come interesse e progetti.

