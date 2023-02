Max Rendina nuovo presidente della Commissione sportiva regionale del Lazio

Novità per gli appassionati di motori del Lazio: la presidentessa dell'Automobile Club Roma, Giuseppina Fusco, di concerto con i presidenti degli Automobile Club del Lazio, ha nominato Max Rendina, patron del Rally di Roma Capitale, quale nuovo presidente della Commissione sportiva regionale del Lazio.

«Sono onorato di essere stato scelto per ricoprire questo ruolo - ha commentato Rendina - Si tratta di una responsabilità molto importante e sono felice di poter prestare l'esperienza maturata in tanti anni in questo settore per far crescere ulteriormente il movimento del motorsport laziale. Sono sicuro che con tutte le Commissioni il dialogo sarà costruttivo e collaborativo fin da subito».

La nuova Commissione sportiva regionale del Lazio avrà il compito di collaborare e coordinare le attività delle singole Commissioni sportive degli Automobile Club di Viterbo, Frosinone, Rieti, Latina e Roma per la promozione e la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo dell'automobilismo nel territorio.

Rally del Lazio raddoppia. Anche nel 2023 avrà validità come Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport