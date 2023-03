Massimo Sapienti scomparso da giorni, aveva accompagnato la figlia in auto vicino Roma: ricerche continue

È scomparso da Cave, in Provincia di Roma, e ora lo si sta cercando un po' dovunque. Lui è Massimo Sapienti, 54 anni. L'uomo aveva appena dato alla figlia un passaggio in macchina. Poi, dallo scorso 25 marzo, i familiari non hanno più saputo nulla di lui. Ciò che si sa è che è uscito a bordo di una Nissan Qashqai nera targata Dz587Pm. È alto 169, è di corporatura esile, capelli corti castani, barbetta, occhi marroni. Indossa occhiali da vista con una montatura neri, jeans, scarpe da ginnastica grigie, rosse e bianche.

Pescarese scomparso da 4 giorni, aveva vagato in montagna dopo un incidente. «Ora sto bene»

Si è allontanato con il telefono cellulare, che però ora risulta spento. L'associazione Penelope Lazio si è attivata per le ricerche. Qualora qualcuno riuscisse a trovare un uomo che risponda alle sue caratteristiche (magari nelle zone di Roma Est, Tivoli e San Vittorino, dove spesso si muoveva), è possibile contattare il numero di telefono 3396514799, anche via Whatsapp, o attraverso il 112. Anche la trasmissione Tv Chi l'ha visto? è impegnata nelle ricerche.