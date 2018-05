Marino, vandali contro il teatro Vittoria, scritte e vetri rotti

di Daniele Fognani

Vetri delle finestre infranti, scritte con le bombolette spray sui muri. Sono i segni inequivocabili dell’ atto vandalico contro la struttura che ospita il Teatro Vittoria, all’interno di Villa Desideri, a Marino. Lo "Scatolone", come lo conoscono in molti per la sua forma, è da tempo nel mirino dei vandali che, più di una volta nelle ultime settimane, hanno procurato danni alla struttura. Gli incivili agiscono di notte e danneggiano spesso anche il bar poco lontano dal Teatro. Una vera piaga per la cittadina castellana anche perché la Sala Teatro è stata ristrutturata da poco più di un anno, dopo tre decenni di abbandono, diventando un punto di aggregazione per i giovani. Il Comune di Marino ha avuto così di nuovo un Teatro, la cui gestione è stata affidata all’associazione culturale Artemista, che ha presentato la stagione teatrale 2017/18, ancora in corso.

Un evento atteso er trenta anni. Danneggiare questa struttura vuol dire creare un danno a tutta la comunità. "Installeremo le telecamere - ha affermato Paola Tiberi, assessore alla Cultura - per arginare questo fenomeno, la villa di notte è chiusa ma gli accessi sono facili, non so quanto le telecamere faranno da deterrente, il problema è la mancanza di concezione, da parte dei giovani del bene pubblico, è necessario ripartire dalle scuole e dall’educazione civica". Gli ultimi atti vandalici sono arrivati al termine di una serata organizzata in onore di Mario Zelinotti, un cantante marinese deceduto cinque anni fa, molto conosciuto nella zona per aver cantato due volte al festival di San Remo anche in coppia con Little Tony dove ha cantato Cuore Matto, grande successo del famoso cantante. Sugli atti vandalici stanno indagando le forze dell’ordine ma risalire agli autori dei danni sarà difficile. Dura condanna per l’accaduto è stata espressa dai gestori della Sala Teatro, che hanno chiesto alla Comunità marinese e alle associazioni, solidarietà e collaborazione per mantenere in vita questo spazio. Solidarietà è stata espressa da più parti anche a Sabrina Barzilai, direttore artistico del Teatro, anche dal Partito comunista locale che considera l'ennesimo danneggiamento, come affermato in un comunicato - un atto gravissimo reiterato e chiede ai cittadini che potrebbero sapere qualcosa, di fornire, anche in forma anonima, le informazioni di cui sono in possesso.