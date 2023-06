Venerdì 30 Giugno 2023, 23:17 - Ultimo aggiornamento: 23:44

Un secondo prima erano abbracciati in moto, di ritorno a Roma dopo una gita fuori porta. Belli, giovani e innamorati. Poi la tragedia: hanno tamponato una Panda sulla Flaminia, al chilometro 61 nei pressi di Civita Castellana. Dopo l’impatto, entrambi sono stati sbalzati dal mezzo sull’altra corsia: lei, Mariella Carrino, 27 anni, è stata travolta da un camion che viaggiava in direzione contraria ed è morta sul colpo; lui Dario Gilberto Celestini, 42 anni a ottobre, è caduto rovinosamente sull’asfalto, si è rotto il bacino e trasportato in elicottero al Gemelli.

LA DINAMICA

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, poco prima delle 17, su uno dei tanti rettilinei della Flaminia e che in passato sono stati teatro di casi simili. I carabinieri di Civita Castellana - che sono intervenuti insieme con i vigili del Fuoco e i sanitari del 118 - stanno ricostruendo la dinamica. A quanto si sa, i due fidanzati stavano rientrando a Roma in moto. A un certo punto hanno tamponato una Panda con a bordo una coppia sposata. Dopo la collisione Carrino e Celestini sono stati lanciati sull’altra carreggiata: l’autista di un Tir che stava sopraggiungendo in quel momento non ha potuto frenare e ha centrato la giovane. Sia la coppia all’interno della Panda sia il camionista sono rimasti illesi.



I carabinieri hanno subito chiuso quel tratto della Flaminia e avvertito il 118 e i vigili del Fuoco per soccorrere Mariella e Dario. Ma arrivati sul posto i sanitari hanno subito riscontrato che la 27enne non respirava e, molto probabilmente, era morta sul corpo. Sono apparse subito molto gravi le condizioni di Dario: i medici sul posto hanno chiesto l’intervento di un elisoccorso per trasferirlo a Roma in codice rosso al Gemelli. In serata, da quanto si è saputo, l’uomo appariva vigile, respirava spontaneamente e ricordava quanto era accaduto poche ore prima. Ha riportato un trauma al bacino e alla gamba destro, una slogatura al polso sinistro e varie ferite lacero contuse.

CHI ERA LA VITTIMA

Mariella Carrino, 27 anni, romana, si era da poco laureata in giurisprudenza alla Sapienza, dopo essersi specializzata alla Federico II di Napoli in diritto dell’Unione europea. Ad aprile aveva presentato iscrizione all’albo dei praticanti perché voleva fare l’avvocato. Diplomata al Visconti, era impegnata nel volontariato e ha collaborato con un onlus, che insegna la danza ai bambini, adolescenti, adulti e anziani portatori di handicap. Dario Gilberto Celestini, 42 anni a ottobre, originario di Civitavecchia era anche lui residente a Roma. Dopo tanti anni nell’import/export di frutta esotico, era diventato manager di molte grandi aziende del settore. Ultimamente era Senior specialist sales support presso la multinazionale Chiquita, occupandosi sia di logistica sia di commerciale. Sui loro social, tanti momenti romantici tra cene e viaggi in giro per l’Italia e l’Europa. Il 15 marzo, Dario scriveva, postando una foto del Colosseo: «Apprezzare anche una passeggiata di venti minuti ascoltando buona musica italiana ti aiuta a capire che in fondo siamo di passaggio, ma il come lo scegliemo noi». Parole che dopo ieri fanno rabbrividire.