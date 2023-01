Finisce la fuga di Maria Elena, si è presentata al commissariato di Civitavecchia

Lieto fine per la scomparsa di Maria Elena Radu, la 14enne scomparsa domenica mattina da Civitavecchia. Pochi minuti fa, la giovane si è presentata al commissariato di Polizia di viale della Vittoria, concludendo così la sua fuga.

Subito raggiunta da mamma Giovanna, che in questi giorni aveva sporto denuncia alle forze dell'ordine e aveva lanciato un appello alla trasmissione "Chi l'ha visto?", Maria Elena è instata già ascoltata dagli agenti, che stanno cercando di verificare se la versione della 14enne coincida con quanto avvenuto in questo lasso temporale.

La ragazza sostiene di aver trascorso questi cinque giorni all'addiaccio, ma si pensa anche alla possibilità che sia stata ospitata da qualche ragazzo che, impaurito anche dal tam tam mediatico della notizia, potrebbe averla spinta a tornare a casa. La giovane è tornata a Civitavecchia con abiti da ragazzo e senza più il cellulare, che avrebbe venduto per avere qualche soldo per mangiare. La mamma, non appena Maria Elan uscirà dal Commissariato, è intenzionata a portarla all'ospedale San Paolo per una serie di accertamenti e di test