Giovedì 13 Giugno 2024, 18:20 - Ultimo aggiornamento: 14 Giugno, 08:18

LADISPOLI Scaraventata sugli scogli dalla corrente. Non c'è stato scampo ieri pomeriggio per Maria Cesarea Petracca, 62enne residente a Capranica, nel viterbese: lascia marito e figli. L'amica, inghiottita anche lei, è stata salvata miracolosamente.

Maria Cesarea Petracca morta, cosa è successo

Tragedia a Ladispoli, nel tratto di Torre Flavia, uno dei più pericolosi dove in passato si sono registrati altri drammi. Quello di ieri si è consumato poco dopo le 16, sotto gli occhi di tanti bagnanti. La donna, insegnante di inglese nella scuola primaria di Capranica e Ronciglione, era in compagnia di una collega 54enne, Martina, residente a Ronciglione. Avevano deciso di trascorrere un pomeriggio sulla costa ladispolana a pochi metri dalla preziosa area naturalistica della palude. Due chiacchiere, i libri nella borsa e poi il bagno sfidando le onde. Il mare, infatti, ieri era mosso, molto proibitivo in un punto assai critico. Stando al racconto di alcuni testimoni, presenti sull'arenile, Maria Cesarea sarebbe stata risucchiata velocemente e poi sbattuta con violenza sugli scogli dalla forza del mare con raffiche fino a 50 chilometri orari. Una risacca di ponente che le ha trasportare in pochi secondi a una ventina di metri di distanza nonostante si trovassero a poca distanza dalla riva. Tanto è bastato per risucchiarle improvvisamente, l'insegnante è rimasta incastrata tra i massi. Un colpo all'altezza del collo le sarebbe stato fatale, come raccontato dai primi soccorritori intervenuti. Attimi interminabili, con l'amica in difficoltà e in balia della corrente ma abile nell'aggrapparsi a uno scoglio e a restare lì fino all'arrivo degli "angeli custodi". Si sono tuffati i volontari della protezione civile Dolphin arrivati a Torre Flavia e i membri della squadra 26A dei Vigili del fuoco di Cerenova che l'hanno liberata dalla barriera antierosione, ma quando ormai non c'era più niente da fare, quindi hanno soccorso Martina che era comunque riuscita a mettersi al sicuro da sola. Il personale del 118 ha fatto di tutto per rianimare la maestra, purtroppo senza alcun esito. La collega è rimasta ferita ad una gamba e, sotto choc, è stata trasportata all'Aurelia Hospital: era cosciente e le sue condizioni non sono gravi.

In lutto Ronciglione, dove la vittima - che tutti chiamavano Sara - era nota anche per organizzare viaggi studio con i ragazzi in Inghilterra durante l'estate. Un punto di riferimento per tutta la comunità, ieri la notizia si è diffusa rapidamente e ha lasciato sgomenta la cittadina. Non è stata disposta l'autopsia, la dinamica appare piuttosto chiara: si è trattato di un incidente. Come appurato dalla Guardia costiera, diretta dal comandante Cristian Vitale, il Comune ha posizionato dei cartelli per indicare la pericolosità di quella porzione di spiaggia. Proprio per questo motivo dal prossimo fine settimana la giunta comunale di Ladispoli, attingendo ai fondi regionali, correrà ai ripari posizionando bagnini con torri di avvistamento in almeno cinque postazioni sulle spiagge libere tra Ladispoli e Marina San Nicola e a Torre Flavia. A ulteriore supporto ci saranno i cani di salvataggio, lo scorso anno labrador e golden retriever si rivelarono decisivi nel salvare vite umane. Residenti e villeggianti però chiedono una copertura ancora maggiore sul lato della sicurezza.