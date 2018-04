Ucciso in casa della fidanzata, condannata tutta la famiglia. Al padre 14 anni, ira dei familiari

Condanna a 14 anni per omicidio volontario, tre condanne a tre anni per omicidio colposo e una assoluzione. La condanna più pesante per il padre della fidanzata, Antonio Ciontoli, tre anni invece per la moglie Maria Pezzillo e per i figli Martina e Federico. Assolta Viola, la fidanzata di Federico Ciontoli.

Quattordici anni ad Antonio Ciontoli per l'omicidio di. I giudici della prima corte d'assise hanno deciso in merito alla richiesta di cinque condanne avanzate dalla Procura di Civitavecchia per la morte del 21enne, avvenuta il 18 maggio 2015 a Ladispoli in casa della fidanzata.