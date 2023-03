Sabato 18 Marzo 2023, 08:19

Lo start per i 30mila iscritti sarà domani mattina alle 8 ai Fori Imperiali. Intanto, da ieri, è stato aperto l’Expo Village di Acea Run Rome The Marathon, la maratona della Capitale. All’inaugurazione del villaggio, al piazzale del Palazzo dei Congressi all’Eur, erano presenti il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, e gli organizzatori della maratona. A fare gli onori di casa il responsabile stampa di Infront Italia, Niccolò Mornati. Il sindaco e l’assessore hanno fatto il giro tra gli stand degli espositori di materiali sportivi e di promozione di altre corse podistiche in Italia e all’estero, salutato i numerosi volontari che si prestano nella consegna dei pettorali e dei pacchi gara. Salutato inoltre i pacer, atleti che per un giorno rinunciano alla prestazione personale per rendersi fondamentali nel dare il ritmo agli altri, a seconda del tempo di gara che il maratoneta intende impiegare per percorrere i 42,185 chilometri del percorso, fino a un tempo limite di 6 ore e 30. Foto anche nello stand del Rotary International che promuove la campagna ‘End Polio Now’. Al villaggio i 14mila maratoneti, i 4mila staffettisti e gli oltre 10mila iscritti alla passeggiata da 5 km potranno ritirare pettorale e pacco gara e, per due giorni, assistere a eventi di intrattenimento, sport activity e visitare gli stand degli sponsor e brand specializzati nel mondo del running. «La maratona è un evento straordinario - ha dichiarato il sindaco Gualtieri - e siamo contentissimi anche dei numeri che sono importanti. Un evento amato dalle romane e dai romani ma che sempre di più sta diventando internazionale, con il 55% dei partecipanti che viene da fuori. Una gara che farà conoscere sempre di più la nostra città con un tragitto che non ha eguali. Puntiamo molto sullo sport come grande veicolo di valori e inclusione e su una città che sa essere orgogliosamente fedele alle sue radici, alla sua storia, e sempre più aperta e internazionale».

LE LIMITAZIONI

Per lo svolgimento della competizione è stato disposto il divieto di traffico su via Cristoforo Colombo, via Portuense e lungotevere Testaccio. Tra le modifiche alla circolazione, spicca quella che dalle 9 di oggi coinvolge via dei Fori Imperiali (tra largo Corrado Ricci e piazza Venezia): sarà chiuso questo tratto di strada.