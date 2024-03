Maratona di Roma, proteste del Colosseo: «Ostacoli all'accesso del pubblico, anche episodi di vandalismo»

La diretttrice del Parco archeologico del Colosseo si è scagliata contro la maratona di Roma che si è svolta domenica scorsa (17 marzo). Ostacoli all'accesso del personale e del pubblico, con i turisti impossibilitati a raggiungere i varchi di ingresso nell'orario prenotato, che da un lato ha fatto saltare la rigida turnazione portando a un accumulo di visitatori, dall'altro ha portato a un taglio del numero di visitatori stimato tra le 2 e le 3 mila persone.

«Episodi di vandalismo e di degrado causati dall'assenza di presidi fissi per la pulizia delle aree». Così in una lettera di protesta la direttrice del Parco del Colosseo, Alfonsina Russo, agli organizzatori della Run Rome The Marathon, che si è svolta lo sorso 17 marzo, ad Infront Italy e al sindaco di Roma. La maratona è partita alle 8.30 di domenica 17 marzo dai Fori Imperiali e vi hanno preso parte circa 40 mila persone.