Roma, le donne ucraine dopo aver corso la Maratona lanciano l’iniziativa «Mamme per la Pace»

Le mamme ucraine dopo aver corso la staffetta della Maratona di Roma con Sport senza frontiere hanno dato vita all’iniziativa Mamme per la pace. Una raccolta fondi che “regalerà” un’estate felice ai bambini che stanno vivendo la guerra in Ucraina in un camp estivo in Italia. «La scorsa estate, insieme ai nostri figli, siamo stati ospiti del Centro Estivo Joy For Ukraine organizzato da Sport Senza Frontiere a Villa Fassini, nell'ambito del progetto JOY - dicono le mamme - e ora che ci sentiamo parte integrante di una Comunità, abbiamo il desiderio di condividere questa esperienza sportiva e solidale, attivando una raccolta fondi per sostenere l'inserimento di altri bambini a JOY. Grazie a questo progetto abbiamo potuto frequentare i corsi di italiano e i nostri figli hanno potuto giocare e fare sport per tutta l’estate».

Le mamme ucraine, le 12 che hanno corso la staffetta in testa (Margherita, Olga, Oxana, Anna, Irina, Vita, Olga, Caterina, Ruslana, Natalia, Olga e Maria) sono riuscite a inserire quest’anno 42 bambini ucraini in corsi di sport di calcio, nuoto, pentathlon moderno, karate, ping pong, pattinaggio sul ghiaccio, judo, pallavolo, ginnastica artistica, e con essi, le mamme, che hanno potuto seguirli allenandosi a loro volta in autonomia una volta la settimana. Molte ragazze dopo la staffetta della Maratona di Roma si continuano ad allenare perchè vorrebbero correre anche quella di Milano del 2 aprile per continuare a diffondere il messaggio di pace e continuare la raccolta fondi che potrà permettere di invitare al Joy Summer camp almeno 20-30 bambini. «Il nostro obiettivo - dice Vita una di loro - è raccogliere almeno 5mila euro che equivarrebbe a riuscire a regalare a 20 bambini in fuga dalla guerra una settimana in un campo estivo italiano per adesso però siamo a mille euro la nostra speranza e di riuscire a raggiungere presto l'obiettivo».