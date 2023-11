Affitto negato perché ha una figlia, la storia di una giovane mamma romana: «Un inferno, cerco casa da un anno»

Hai figli? Hai un cane o un gatto? L' affitto è quasi una chimera. Giulia, romana di 36 anni, è mamma di una bimba di 8 mesi e da quasi un anno, ovvero da quando era incinta, cerca casa in affitto alla periferia di Roma ma in cambio ha solo dei «no», anzi «no bambini». È la risposta dalle agenzie o dai siti immobiliari web a cui si è affidata per cercare un appartamento in affitto. Oltre alle risposte date in privato, molti gli annunci on line che appunto specificano che i bimbi non sono graditi. «Nel 2023 ci dicono di fare i figli e poi ci trattano così? Io ho una bambina di 8 mesi e sto cercando casa da tempo ormai, da prima che nascesse, un bel pò direi. Ma ancora non ho trovato nulla», racconta all'Ansa Giulia. «Sono un'estetista. Lavoro sodo, non chiedo contratti in nero - sottolinea - . Ma da quando andai a cercare casa con il pancione, trovare un affitto disponibile è stato impossibile».

La storia

Giulia, estetista a partita Iva, da anni lavoratrice in un centro estetico nel quartiere Marconi, sta vivendo «un inferno, una vera e propria odissea» per trovare un affitto alla Pisana.

Diritto negato

La donna racconta quindi i problemi che scaturiscono da un «diritto negato» come questo: «Tutto è cominciato perché al proprietario dell'appartamento, ora serve casa. Io ho i miei genitori che mi aiutano e posso appoggiarmi da loro, ma non potrà essere così per sempre». Inoltre, ricorda la giovane donna, «per fare la ricerca tolgo tempo anche al lavoro». Così oramai Giulia, sconfortata, per arrivare ad avere una possibilità, nega di avere una figlia: «È l'unico modo per avere una possibilità», afferma. «La situazione è inquietante. Deprimente. Mi devo sentire inferiore? Oppure in colpa? Se non facciamo figli veniamo quasi crocifisse, poi quando li facciamo questo è il trattamento? In questo caso direi di essere effettivamente discriminata perché sono una mamma».