Maltempo a Roma, forti piogge e temporali: traffico in tilt e allerta gialla tutto il giorno

Maltempo sulla Capitale: giornata difficile per chi si sposta in auto, traffico in tilt già dalle prime ore del mattino. Pioggia per tutto il giorno a Roma e in generale nel Lazio. La Capitale, in particolare, si è svegliata con un forte acquazzone venti abbondanti e temperature in calo comprese tra 8 e 14 gradi. I temporali continueranno anche nelle prossime ore e, come in genere avviene a Roma, potrebbero causare disagi alla circolazione e traffico.

Maltempo, allerta arancione in 4 regioni al Sud per nubifragi. Scuole chiuse in Campania

Maltempo Roma, allerta meteo gialla: pioggia e nubifragi ad ovest della Capitale. Ecco le zone interessate

Per oggi la Protezione civile del Lazio ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla per tutto il territorio regionale. Si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il maltempo, si abbatterà su tutto il territorio del Lazio, da Nord a Sud. Preoccupazione per il forte vento e per le mareggiate sulla costa, che potrebbero causare danni alle strutture balneari. La Sala operativa permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del sistema di Protezione civile regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.