Maltempo Roma, diluvio e fulmini sulla Capitale: quanto durerà e dove ci sono i maggiori disagi

Tuoni, fulmini e pioggi forte. Il temporale si abbattuto su Roma dopo la pioggia di oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio le perturbazioni erano diminuite, ma sono riprese in serata. Il diluvio dovrebbe continuare tutta la notte, come riportano le ultime previsioni. Mentre la neve cade intorno ai 1400 metri.

Meteo dicembre, che Natale sarà? Il meteorologo: «Tempo instabile e pioggia frequente per le feste»

Maltempo Roma oggi, temporale dove e quanto dura

Il temporale si è abbattuto questa sera su Villa Ada, Ostia Antica e il Labaro. Ma anche sul centro storico: interessati Trastevere, Testaccio, Monteverde e la zona del tridente. Pioggia anche a Castelverde, Monterotondo scalo, Anagnina, Palestrina. Nevica invece a Campo Staffi. Prestare la massima prudenza nel corso della notte, evitando quelli che sono gli spostamenti non strettamente necessari: così consiglia la protezione civile.

Temporali in arrivo, scatta l'allerta meteo nel Reatino

Le previsioni

Non migliorerà il meteo per tutto il weekend. Pioggie sulle capitale sono previste per tutto il finesettimana. Per quanto riguarda le temperature, si avranno massime di 14-15°C e minime di 6-7°C.

L'allerta

La protezione civile ha emesso un avviso di allerta gialla per condizioni meteorologiche avverse fino a domani. Si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie a ridosso delle aree costiere. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita, frequente attivita elettrica e forti raffiche di vento.

Maltempo, terzo ciclone in 7 giorni: nuovo rischio nubifragi al Sud. Le previsioni meteo

La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potra fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantira costante supporto.