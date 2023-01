Maltempo Roma, temporale sulla Capitale: dove sta piovendo e per quanto durerà. Chiuse le banchine del Tevere

Maltempo a Roma. Il temporale si abbatte sulla capitale. La pioggia è iniziata stamattina, quando c'è stato un forte acquazzone, venti abbondanti e temperature in calo comprese tra 8 e 14 gradi. Nel pomeriggio di nuovo il diluvio, che ha causato disagi per il traffico.

Chiusure sul Tevere

A causa del maltempo e sulla base dell'informativa del Centro funzionale Regionale che riporta un probabile innalzamento dei livelli idrici del fiume, la Protezione civile di Roma Capitale, per motivi di sicurezza, ha chiuso gli accessi alle banchine nel tratto urbano del Tevere. A tutela delle persone, i responsabili delle eventuali manifestazioni temporanee e compagnie di navigazione hanno sospeso ogni attività ricettiva e di imbarco dell'utenza.

Maltempo Roma, dove sta piovendo

Una perdita d'acqua importante, verificatasi in un tratto di via di Torpignattara - altezza via Ciro da Urbino - dove sono in corso dei lavori alla rete idrica. Inevitabili i disagi anche ai residenti del quartiere, con molti abitanti alle prese con drastici abbassamenti di pressione e poca acqua dai rubinetti.

Sul posto per regolare la viabilità sono intervenuti gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale che hanno informato i tecnici Acea, al lavoro per ripristinare il guasto. Da quanto si apprende a rompersi sono stati diversi metri della vecchia conduttura dell'acqua. Il guasto, secondo le prime indicazioni, potrà essere ripristinato non prima di martedì 17 gennaio.

Su disposizione della polizia local i bus della linea 409 in entrambe le direzioni sono deviati su via Casilina, viale Palmiro Togliatti, via Tuscolana. A causa di alcuni lavori urgenti in via di Tor Pignattara altezza via Ciro da Urbino



Attenzione sul litorale romano

Si segnalano temporali di forte intensità sul litorale nord, video da Tarquinia a cura Emanuele Petreti

Il litorale romano è sferzato da una forte mareggiata con un'intensità che, riferiscono dei balneari, si avvicina a quella del 21 novembre scorso che provocò seri danni a diverse strutture sulla costa tra Ostia e Fregene. Vento forte in aumento ma anche onde di tre metri.

#Maltempo a #Roma, albero cade al Flaminio. Danni alle auto, nessun ferito. Polizia locale già sul posto. pic.twitter.com/s4OBN23L9E — Tommaso Giuntella (@TomMiGiuntella) January 17, 2023

«È una situazione con condizioni estrema criticità anche perchè il picco è previsto stanotte con onde fino a 3,5 metri», riferisce un balneare di Fregene, che ha, tra l'altro, difeso le vetrate di una sua struttura veranda chiudendole con palanche. Diversi stabilimenti sono invasi dall'acqua. Vari i tratti di costa tra Ostia e Fregene dove, da tempo, sono visibili i segni dell'erosione, dei danni e dei detriti causati dalle ultime mareggiate ed i balneari non nascondono nuova preoccupazione. A Fregene il cantiere della barriera soffolta risulta momentaneamente sospeso da venerdi scorso: «Sono sopraggiunte informazioni non afferenti l'appalto in corso e l'impresa esecutrice, ma che hanno fatto sì che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover interrogare la Prefettura per l'acquisizione di alcuni dati necessari a procedere», il chiarimento del Comune di Fiumicino.

Le previsioni



Tregua dalle piogge con cielo coperto su gran parte delle regioni. Attese ancora nevicate fino in valle sui confini orientali. Centro: Forte Libeccio e condizioni di maltempo diffuso su Toscana, Umbria, Lazio e Appennini. Attese piogge battenti e neve copiosa da 800 metri.Sud: Intenso maltempo su Campania e Sardegna, sferzate dal Libeccio. Qualche pioggia anche in Basilicata, tempo più soleggiato altrove.G