Maltempo Roma, strade allagate a Monteverde e domani ancora pioggia

Roma colpita dal maltempo. Cielo minaccioso per tutta la giornata, con nubifragi che hanno colpito diverse zone della Capitale. A Montesacro si è abbatutto un diluvio. Pioggia anche a Monteverde e poi, nel Lazio, segnalazioni anche da Nerola. Non sono state risparmiate la Cassia, l'Olgiata, e La Storta, anche se con intensità minore. L'allerta meteo prosegue anche per domani come indicato dalla Protezione Civile.

Maltempo Roma oggi, le zone colpite

Le piogge di oggi sono state distribuite nei vari quartieri della capitale, 12mm sul litorale, 22mm ai castelli, 15-22 mm Roma centro, Roma ovest, 20mm Roma est, 16mm Roma nord. Nel basso Lazio tromba d’aria e nubifragio. Intorno alle ore 14:30 un forte sistema temporalesco si è sviluppato poco al largo del Golfo di Gaeta (LT), con una tromba marina immortalata sul mare. Ulteriori celle temporalesche stanno attraversando l'Agro Romano con un possibile evento vorticoso segnalato nella frazione romana di Aranova presso il Comune di Fiumicino (RM).

Le previsioni

Domani mattina le previsioni meteo di Roma segnalano temporali in mattinata, cielo coperto nel pomeriggio. Temperatura compresa tra 7 e 16 gradi. Nel Lazio il tempo sarà parzialmente nuvoloso o nuvoloso su tutta la regione con locali deboli precipitazioni, in tarda mattinata schiarite sul viterbese. Nel pomeriggio arzialmente nuvoloso sul viterbese,sul resto della regione da parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibilità di locali deboli piogge soprattutto nel frusinate. Schiarite ovunque dal tardo pomeriggio.