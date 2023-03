Bomba d'acqua su Roma, tuoni e traffico in tilt: un lunedì mattina di disagi per i romani

Bomba d'acqua su Roma questa mattina: dopo giorni di annunci e attese, finalmente la pioggia sulla Capitale. Un lunedì difficile per i romani, per via dell'orario di punta: l'acqua è scesa verso le 7.45, quando la gente va a lavoro e porta i figli a scuola.

Meteo, pioggia e venti di burrasca dopo l'anticipo di primavera. Da Roma a Napoli, è allerta al Centro-Sud

Traffico in gran parte della città, dalle periferie al Centro. In pochi hanno avuto il coraggio di prendere lo scooter o la moto. Il cielo è cupo, il meteo prevede brutto tempo tutta la giornata.