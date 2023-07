Maltempo a Fregene, una violenta mareggiata mette in ginocchio gli stabilimenti balneari

Una violenta mareggiata notturna ha di nuovo messo in ginocchio gli stabilimenti balneari di Fregene sud. Dal Point break al Rio si contano i danni, nonostante la presenza delle scogliere gettare a protezione su un tratto costiero di circa 800 metri. Il più danneggiato è il Rio con i marosi che hanno ingoiato la sabbia davanti e sotto la piscina e ora la struttura rischia di crollare. Per fortuna una mini-diga in scaglioni di selce ha in parte bloccato il fenomeno erosivo ma indispensabile un intervento urgente.

La mareggiata

Al Cigno ha invece ceduto la struttura delle docce mentre al Lido sono state sradicato le prime file di ombrelloni, spazzato via la postazione degli addetti al salvataggio e i marosi sono arrivati a insidiare la veranda del ristorante.

Al Point break e alle strutture vicine, nonostante la scogliera alta un paio di metri, il mare si è spinto fino a sotto ai locali in spiaggia. Stamani si è svolto un sopralluogo congiunto tra tecnici di Lavori pubblici del comune di Fiumicino e personale della Capitaneria di porto per fare la conta dei danni su un tratto costiero martoriato da alcuni anni dall’incontrastata avanzata del mare.