Giovedì 20 Aprile 2023, 10:31

Giro di vite del Questore di Roma che ha disposto la chiusura, a partire da martedì scorso e per 15 giorni, di un bar in via Gramsci a Nettuno. A notificare la disposizione sono stati agenti del commissariato di polizia di Anzio. La decisione è stata presa dopo l'accertamento da parte della polizia della vendita di bevande alcoliche ad una ragazzina di quindici anni. I infatti risalgono a venti giorni fa quando la minore, ubriaca e sotto effetto di stupefacenti, svenne lungo via Gramsci proprio davanti alla bar dove aveva bevuto alcolici. La ragazzina era uscita per trascorrere il sabato sera insieme alla sorella, anche lei minorenne, e alcuni amici. Trasferita in ambulanza all'ospedale di Anzio, le analisi accertarono la positività sia al drug test che all'alcol test. Poi, per fortuna, la ripresa. Gli agenti del commissariato di Anzio intervenuti in via Gramsci ascoltarono sia la sorella diciassettenne che gli amici per cercare di capire cosa avesse ingerito prima del malore; un'indagine rapida che aveva portato la polizia ad accertare che la quindicenne aveva bevuto alcolici acquistati proprio nel bar chiuso dal Questore. Sulla base della relazione del Commissariato di Anzio, è arrivata la decisione di sospendere l'attività del bar per quindici giorni.

L'episodio rappresenta un campanello d'allarme per le amministrazioni comunali di Nettuno ed Anzio a poche settimane dall'inizio della stagione estiva che coincide con l'affluenza di migliaia di giovani e giovanissimi nei luoghi della movida, in centro e sulla riviera di Ponente ad Anzio, al Borgo medievale e a piazza del Mercato a Nettuno. Per questo motivo le Commissioni straordinarie che amministrano Anzio e Nettuno hanno deciso di preparare una ordinanza comune che metta ordine alla materia, in particolare riguardo proprio la vendita alcolici. «Esistono due ordinanze comunali che saranno modificate su richiesta dei presidenti delle Commissioni - spiega Albino Rizzo, comandate delle Polizia locale di Nettuno Con i colleghi di Anzio ne stiamo elaborando una nuova che sarà pronta a fine aprile». Anticipazioni non se ne fanno, ma tra le indiscrezioni c'è la conferma del divieto di vendita di alcolici ai minorenni, il divieto della vendita di bibite da asporto dalle 22 alle 6 del mattino e, con tutta probabilità, lo stop della musica allo scoccare della mezzanotte.

«Ci stiamo confrontando - spiega ancora il comandante Rizzo e contiamo, anche con le forze che abbiamo, di poter garantire un'estate sicura ai nostri giovani». Sulla stessa linea d'onda il Comune di Anzio. «La scorsa estate - spiega il dirigente della polizia locale Antonio Arancio - abbiamo fatto un buon lavoro, con numerosi verbali amministrativi verso attività di pubblico esercizio che avevano venduto alcol a minori; non sono mancate anche alcune denunce nei confronti di coloro che avevano venduto alcolici a ragazzini di 15 anni. La gestione di questi flussi è anche un problema di ordine pubblico che contiamo di gestire, come la scorsa estate, in collaborazione con polizia e carabinieri». Ad Anzio non manca il richiamo alle categorie produttive. «Abbiamo già iniziato una serie di incontri con esercenti, commerciati e gestori di stabilimenti balneari con l'obiettivo di responsabilizzarli - spiega in proposito il dirigente Arancio - In particolare, ai titolari dei pub abbiamo chiesto la massima attenzione nella gestione della loro attività per evitare problemi ed emergenze che possano coinvolgere i minori. Si tratta di incontri periodici che ripeteremo nelle prossime settimane».