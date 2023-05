Madonna di Trevignano, istituita Commissione della Diocesi sulle presunte apparizioni: «A breve faremo chiarezza sul caso»

«Attendiamo notizie rassicuranti» dalla Commissione istituita dalla diocesi sulle presunte apparizioni della Madonna di Trevignano, «confido che a breve si faccia chiarezza per una chiara interpretazione». Lo sottolinea all'Adnkronos il parroco di Trevignano Romano don Piero Rongoni. Dalla Commissione si attende che possa dichiarare che non c'è nulla di soprannaturale sulle presunte apparizioni in base alla sua esperienza ? «Non sono un veggente ma - osserva il sacerdote - sono fiducioso sul fatto che in tempi brevi farà definitivamente chiarezza».

La diocesi di Civita Castellana guidata da mons. Marco Salvi a metà marzo ha istituito una Commissione di «007» composta da quattro membri.

Madonna di Trevignano, la sindaca: «La veggente Gisella deve rimuovere tutto, quelle strutture sono abusive» https://t.co/94RJihAgJl — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) May 3, 2023

Ne fanno parte un teologo, un mariologo, uno psicologo e un canonista esterni alla diocesi. Gli 'investigatorì stanno raccogliendo materiali, sentendo testimoni, per capire se ciò che accade a Trevignano abbia carattere soprannaturale.

Secondo la presunta veggente Gisella Cardia da sei anni, ogni tre del mese, nel paese sul lago di Bracciano si verificherebbero fenomeni mariani: «Con la prima apparizione della Vergine Santa la nostra vita è cambiata. Ci ha indicato la via e una missione da compiere: portare avanti i suoi piani per le conversioni e il ritorno verso il Padre Nostro». La Commissione, dice il parroco, «chiarirà a breve».

Intanto, ieri, è stata presentato l'Osservatorio internazionale sulle apparizioni e i fenomeni mistici legati a Maria per smascherare le truffe, una task force per smascherare le bufale attorno alla Madonna.