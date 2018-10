Roma, ladri entrano in banca di notte e portano via una cassaforte

Trafugata una cassaforte all'interno della Banca Credito Cooperativo in viale Castel San Giorgio, a Maccarese, nel comune di Fiumicino. A quanto si è appreso, è successo la scorsa notte intorno alle 4: secondo le prime informazioni, ad agire sarebbero stati tre individui, a volto coperto, che hanno prima forzato la porta scorrevole

all'esterno e poi quella interna. Quindi, una volta dentro, hanno asportato una piccola cassaforte, per poi darsi alla fuga. Non è noto l'ammontare del bottino. L'allarme è stato dato dalla vigilanza privata, accorsa poi sul posto assieme ai carabinieri di Fregene, che ora indagano sul furto. Sono state prese in visione le immagini della videosorveglianza.