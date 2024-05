Mercoledì 29 Maggio 2024, 05:15

Gli automobilisti che suonano i clacson all’impazzata, le persone sullo scooter che sbuffano perché non riescono a passare da nessuna parte e una ciurma di alunni delle elementari che attraversa di corsa la strada, aiutata da due maestre che bloccano il traffico affinché gli studenti raggiungano il bus che nel frattempo li attende con il motore acceso. Una scena che quotidianamente si ripete sul Lungotevere Marzio, in quel tratto di strada di fronte alla Cassazione dove sostano i bus turistici che fanno salire e scendere scolaresche e soprattutto viaggiatori in vacanza.

L’invasione dei bus che arrivano in città il più vicino possibile al Centro e che spesso non stazionano nei parcheggi a loro destinati è una questione sollevata da tempo dai cittadini, esasperati dal caos che si crea in diverse zone di Roma, dal Lungovetere al Colosseo fino alle aree in prossimità delle Mura Aureliane.

LA RABBIA

«Si tratta di un'operazione di pochi minuti, certo, ma se si moltiplica per tutti i bus che ogni giorno arrivano in città è semplice dedurre che questo tratto di strada è perennemente congestionato», osserva Andrea, libero professionista che tutti i giorni per raggiungere il suo studio deve attraversare «questo maledetto punto vicino alla Cassazione dove rimangono bloccati anche i motorini». «Nel tratto di Lungotevere vicino a Castel Sant'Angelo se vogliono far sostare i bus dovrebbero almeno togliere i parcheggi blu perché altrimenti la strada diventa troppo affollata e non si passa più», dice Umberto, costretto a passare in quel tratto ogni mattina. E lo conferma anche chi in quella zona ci abita o ci lavora come Maria Rita, che gestisce l'edicola di piazza di Ponte Umberto I: «È così tutti i giorni e a tutte le ore, ma non solo qui. A me capita spesso di vedere aree congestionate per colpa dei bus anche intorno al Colosseo».

LE ZONE

I disagi infatti «ci sono anche in via Claudia e nelle strade vicine», evidenziano alcuni tassisti. «Il problema però - osserva Mario – non è solo la sosta. Gli autobus creano ingorghi anche mentre si muovono perché per far vedere meglio i monumenti ai passeggeri procedono lentamente». Succede in prossimità del Colosseo e in via Luigi Petroselli, non lontano dalla Bocca della Verità. I bus decelerano e chi va di fretta suona all'impazzata. «Per non parlare di quando si mettono in doppia fila. In alcuni giorni è difficile passare anche in viale di Porta Ardeatina», dice Francesca che vive nel quartiere Ostiense.

VERSO IL GIUBILEO

I motori accesi che inquinano, le doppie file che ingorgano, i turisti che si “buttano” in mezzo alla strada e gli automobilisti esasperati. Una serie di problemi che, temono in molti, «rischiano di peggiorare con il Giubileo» quando milioni di pellegrini arriveranno da ogni parte del mondo, in molti casi a bordo dei pullman. A essere preoccupati sono soprattutto gli abitanti delle aree vicine al Vaticano, che già vivono «una situazione inaccettabile», osserva Paola De Vecchis, presidente del Comitato Trionfalmente17. «Noi abitanti del Trionfale - dice De Vecchis - non possiamo più usufruire del nostro territorio. Ci vengono negati i nostri diritti. Devono trovare delle soluzioni per gestire meglio questo problema che tra l’altro è anche lesivo per l’ambiente dato che l’eccessivo numero di bus costantemente accesi in qualche modo danneggia l’aria che respiriamo. Non è ammissibile vivere così».