Ladispoli, zanzara tigre: riparte la disinfestazione

Riprenderanno dal 7 agosto riprenderanno, dalle ore 23 alle 4, a Ladispoli, gli interventi di disinfestazione contro le zanzare come previsto dal programma di prevenzione. L'intervento (antilarvale e adulticida) interesserà il 7 agosto il territorio compreso tra il mare e la ferrovia, il giorno 8 il resto del territorio.



Le autorità invitano i cittadini a chiudere le finestre, proteggere gli animali domestici e non esporre all'esterno cibi e indumenti.



Il Comune ricorda, infine, « che tutti possono collaborare con piccoli interventi evitino il proliferare delle zanzare come evitare di lasciare acque stagnanti nei sottovasi e negli annaffiatoi, pulendo regolarmente vasche e fontane ornamentali e controllando che le grondaie non siano intasate. La successiva disinfestazione si terrà nei giorni 23 e 24 agosto».

Martedì 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:52



