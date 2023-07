Venerdì 21 Luglio 2023, 07:24

«Roma ha grandi potenzialità. Ma per preservarla dal crimine e dai fiumi di droga che la inondano bisogna proteggere le sue periferie. Proteggendo queste si fa scudo su tutta la città». Ne è convinto il Generale di Brigata Lorenzo Falferi che dopo due anni e mezzo alla guida del Comando provinciale dei carabinieri della Capitale martedì assumerà il comando della "Legione Toscana". L'azione dei suoi militari si è concentrata nelle aree periferiche: blitz continui nelle zone più critiche, da Ostia a Tor Bella Monaca, da San Basilio al Quarticciolo, per stanare spacciatori e strappare le case occupate abusivamente dai clan transfughi e alleati di Camorra e Ndrangheta. Nel frattempo non è mancato il lavoro investigativo, attento e sottotraccia, per impedire che vecchie e nuove mafie si facciano strada. Emblematica l'operazione Tritone ad Anzio e Nettuno che ha smascherato una "locale" calabrese che aveva assunto il controllo del litorale insinuandosi nella pubblica amministrazione e gestendo le operazioni di narcotraffico internazionale.

Generale le aree periferiche come priorità: lo erano nel 2021 quando si è insediato, lo sono anche oggi?

«Devono essere sempre al centro della nostra azione. Ma serve un approccio multidisciplinare, con uno sforzo comune di istituzioni e società civile, così come intende la linea tracciata dalla Prefettura. Il tentativo dei clan di fare di certe aree delle enclave impone una nostra presenza costante, ma non può essere solo un problema di polizia. Roma è una città viva, i cui quartieri fanno osmosi tra di loro. Quando parliamo di criminalità a Ostia o a Tor Bella, non parliamo della gente di Ostia o di Tor Bella. Se nelle periferie arrivano i carichi di droga o si spaccia, gli acquirenti arrivano dal Centro e dalle altre zone».

Il procuratore capo Francesco Lo Voi in audizione alla commissione parlamentare antimafia ha detto che il fenomeno droga, nella Capitale, è "quasi fuori controllo". È d'accordo?

«La mia impressione è che rispetto ai tempi passati ci sia una sorta di assuefazione rispetto all'assunzione delle droghe, il che ne favorisce il consumo. Le ricadute del fenomeno sulla sicurezza, però, sono importanti».

Ma Roma è una città sicura?

«Sì, e lo dico con franchezza. Roma ha delle sue criticità ma i dati statistici, specie se raffrontati con quelli di altre metropoli europee ed estere, sono confortanti. Non esistono fenomeni di ghettizzazione, la rete sociale tiene. Per questo mi sento di essere ottimista. La città ha grandi potenzialità che andranno espresse e salvaguardate in vista del prossimo Giubileo e dell'arrivo dei fondi pubblici dei Pnrr. E sappiamo, per esperienza, che le consorterie criminali fanno di tutto per appropriarsene».

Intanto abbiamo registrato omicidi e gambizzazioni. Ci sono faide, la maggior parte collegate proprio al controllo del traffico di stupefacenti, che lasciano desumere un certo fermento della malavita...

«Sono delitti che rientrano in una logica criminale che però è attentamente monitorata. Prova ne è che per ogni evento c'è stata una risposta quasi immediata. Non abbiamo situazioni che non siano chiaramente inquadrate e che non consentiranno, se non l'hanno già fatto nel breve periodo, di portare poi a risultati operativi significativi».

Sempre Lo Voi ha acceso un faro su gruppi albanesi e nigeriani: la criminalità straniera fa paura?

«Gli albanesi si sono sostituiti per certi aspetti agli italiani nelle grandi dinamiche del narcotraffico. Ma la nostra capacità investigativa che già ha fatto molto su questo fronte. Il sistema attualmente è monitorato, per cui escludo un'ulteriore escalation. La cosiddetta mafia nigeriana, invece, merita senz'altro attenzione. I profili di incisività nei settori della droga e della prostituzione sono tutti da sondare. Finora è stata molto chiusa al suo interno, ma ora ci sono segnali di espansione».

I romani continuano a chiedere più sicurezza a dispetto delle statistiche. Come se lo spiega?

«Altra priorità su cui continuare a investire energie è la criminalità diffusa. Parliamo di furti e borseggi che amplificano a dismisura la percezione di insicurezza, nonostante non siano in aumento. A Termini e all'Esquilino l'azione di contrasto è quotidiana».

Più volte ha parlato del carabiniere come attore sociali. Cosa intende?

«Intendo la capacità di presenza e di scambio di informazioni sul territorio. Il militare deve ascoltare e offrire ai cittadini, specie ai più vulnerabili, strumenti di difesa. Continui sono gli incontri con le scolaresche e i centri anziani. Per le truffe ai danni di questi ultimi sono stati conseguiti importanti risultati con l'arresto di centinaia di persone. Se si potesse fare una statistica dei delitti evitati, questa sarebbe sicuramente vincente».

Cosa le rimane di questi anni romani?

«L'ottimo rapporto con la Procura e i prefetti che si sono avvicendati. Ma soprattutto voglio ringraziare con tutto il cuore gli oltre 6000 uomini e le donne del Comando Provinciale di Roma per il lavoro, spesso oscuro, che fanno 365 giorni l'anno in favore della comunità, per migliorare sempre più la qualità del vivere di tutti».