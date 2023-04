Roma, al Liceo Majorana di Spinaceto al via “Infinito errare”: incontri ed esposizione di d’arte contemporanea

Sarà inaugurata oggi alle ore 11.30 nell’Aula magna del Liceo Scientifico e Linguistico statale Ettore Majorana di via Carlo Avolio,111 con il patrocinio del IX municipio, la 28a edizione della mostra d’arte che proseguirà fino al 28 aprile, dal titolo "Infinito Errare”, esposizione che la scuola dedica alla creatività, all’arte contemporanea ed al rapporto Arte/Scienza. Per l’edizione targata 2023 si organizzeranno degli Incontri d’Arte Contemporanea, intitolati dal 2001 all’Arte/Scienza di Pace - Muditac/Majorana. La Manifestazione, avviata nel 1994 ad opera di Adriano Di Giacomo e Michele Tortorici, sottolinea l’impegno culturale e di ricerca del Liceo Majorana, riproponendo, nell’incontro di operatori del mondo artistico con gli studenti ed i cittadini, un modello divenuto oramai un impegno annuale per la scuola e il territorio. Durante le due settimane verranno esposte le opere originali realizzate a mano su carta Arches Velin, cm. 56 x 76, realizzate a mano, che costituiscono una Collezione di 21 Libri d’artista, organizzata in Trilogie, ciascuna numerata e firmata dagli autori - Claudia Bellocchi, Michiel Blumenthal, Gilles Cuomo, Elizabeth Frolet, Massimo Napoli, Beatrice Pasquet, Dominique Paravel e Graziella Reggio. Anche in questa edizione, il Liceo intende invitare alla conoscenza delle collezioni pubbliche e private, stimolando la curiosità soprattutto verso opere della produttività dell'arte contemporanea. L’esposizione sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00 (non i festivi e prefestivi - il pomeriggio solo su prenotazione).