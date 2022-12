La lettera di Babbo Natale vola con un palloncino da Como all'aeroporto di Pratica di Mare (e i militari esaudiscono i suoi desideri)

Pomezia, Una bellissima ed emozionante storia di Natale arriva dall'aeroporto militare di Pratica di Mare. Tanto ardente era il desiderio del piccolo Gabriele di ricevere i regali di Natale da affidare la sua letterina a uno stormo di palloncini rossi liberati in volo dal suo paesino in provincia di Como qualche giorno fa. Durante il lungo viaggio dei palloncini con la lettera indirizzata verso la nazione di Babbo Natale, le folate di vento li hanno fatti scendere e atterrare nei pressi della pista di volo dell’aeroporto di Pratica di Mare. Un ritrovamento insolito e curioso per il personale della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale dell'Aeronautica Militare che, pattugliando l’aeroporto per garantire la sicurezza delle operazioni di volo, hanno trovato l'insolito pacchetto in prato adiacente alla pista e letto il desiderio del bambino. Gli stessi militari, una volta letto l'ordine dei regali del bambino che vive a Lambrugo in provincia di Como, si sono immediatamente attivati per far "recapitare" la letterina di Gabriele a Babbo Natale ed inviare il pacco dono in risposta alla sua richiesta, dove scriveva che durante l'anno "era stato bravissimo" . Così il pacco con i doni è arrivato a destinazione puntuale a casa del piccolo alla vigilia di Natale. Il bambino nella letterina a Babbo Natale chiedeva come doni : la stazione dei pompieri, la scuola, il negozio di alimentari, la dama e il camper dei giochi per bambini Lego. (Foto Luciano Sciurba)