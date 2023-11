Leone scappato a Ladispoli, Lav: «Solo nell'ultimo anno in Italia sono stati riportati almeno 5 casi di fughe»

"La notizia del leone scappato dal circo Rony Roller, questo sabato 11 novembre, sta facendo davvero il giro del mondo. In realtà, solo nell'ultimo anno in Italia sono stati riportati almeno 5 casi di fughe in diversi tendoni circensi e proprio il circo Rony Roller aveva avuto nel 2020 un caso di fuga di due lama e nel 2017 di altri due leoni, tra cui lo stesso animale scappato sabato scorso. Come al solito gli addestratori danno la colpa ai blitz animalisti, ma la verità è una sola: è tempo di dire basta agli animali costretti ad esibirsi nei circhi. Il sondaggio Doxa dello scorso settembre ha confermato che oltre i ¾ degli italiani (76% della popolazione) sono contrari all’uso degli animali nei circhi, senza differenze significative di età, area geografica ed orientamento politico", così Eleonora Panella, area animali esotici LAV.